«Сапсан» из Петербурга тушили под Тверью. На крыше поезда погиб зацепер

Забравшийся на крышу поезда зацепер стал причиной возгорания на крыше «Сапсана» из Петербурга в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД 4 августа.

Поезд №755 застрял на перегоне Тверь – Редькино. По словам пассажиров, в вагонах наблюдалось задымление. Огонь увидели на крыше состава.

Позже выяснилось, что на крышу состава забрался зацепер, который получил травмы и погиб.

«Произошедшее в связи с этим возгорание было оперативно ликвидировано. На место происшествия вызваны оперативные службы. Повреждений подвижного состава нет», — отметили в ОЖД.

Задержка поезда составила 49 минут.