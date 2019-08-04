Фура устроила переделку для 6 легковушек на трассе под Петербургом. Госпитализированы двое взрослых и подросток

Массовые аварии продолжают блокировать подъезды к Петербургу в воскресенье 4 августа. После ДТП на трассе М10 семь машин столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти. Большегруз не рассчитал скорость.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.15 в районе деревни Парушино на трассе Санкт-Петербург — Псков фура DAF налетела на двигающийся в попутном направлении «Шевроле Спарк». Легковушку от удара отнесло на другой транспорт. Повреждения получили «Форд», «Хонда», «Фольксваген», «Рено» и «Лада».

В аварии серьёзные травмы получила 46-летняя водитель отечественного автомобиля, пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пассажиры «Лады», 41-летняя женщина и 13-летний подросток, отправлены в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии образовался десятикилометровый затор. Это второе крупное ДТП на федеральной трассе под Петербургом за сутки.

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Ранее в Новгородской области столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей. В ДТП пострадали семь человек, в том числе дети.