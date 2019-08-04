Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации.

Об этом 4 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

SSJ-100 авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Элисты в Сочи.

«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации – разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», – сказал источник.

На борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно.