Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации.
Об этом 4 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
SSJ-100 авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Элисты в Сочи.
«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации – разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», – сказал источник.
На борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно.
Справка:
В мае принадлежащий «Аэрофлоту» самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. При жесткой посадке у борта подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. Из 78 человек на борту погиб 41.