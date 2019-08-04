Происшествия
По делу о беспорядках на акции в Москве задержаны еще трое
Еще три человека задержаны в Москве по делу о массовых беспорядках и применении насилия к силовикам. Как сообщает вечером 4 августа Следственный комитет, Даниилу Конону, Сергею Абаничеву, Владиславу Барабанову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемые приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля. «От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций»,- говорится в заявлении ведомства.
Оппозиционеров допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
Таким образом, по делу, возбужденному после предыдущего митинга в Москве, уже задержаны 9 человек. СК намекает, что это не предел.
Справка:
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников.