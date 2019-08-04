По делу о беспорядках на акции в Москве задержаны еще трое

Еще три человека задержаны в Москве по делу о массовых беспорядках и применении насилия к силовикам. Как сообщает вечером 4 августа Следственный комитет, Даниилу Конону, Сергею Абаничеву, Владиславу Барабанову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля. «От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций»,- говорится в заявлении ведомства.

Оппозиционеров допрашивают. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Таким образом, по делу, возбужденному после предыдущего митинга в Москве, уже задержаны 9 человек. СК намекает, что это не предел.