«Увидел, что головка показалась, мне осталось только руки подставить». Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области

Таксист из Петербурга одним поступком развеял миф о невоспитанности и чёрствости своих коллег. Мужчина принял роды у пассажирки, оказавшись быстрее скорой и храбрее подруги.

О появлении на свет нового человека в непривычных обстоятельствах «Фонтанке» рассказала начальник диспетчерской службы одного из такси Северной столицы Наталья 4 августа. По её словам, накануне около полудня поступил вызов из областного Сертолово. В машину села беременная женщина вместе с подругой. Пассажирки попросили довезти их до города, там они собирались вызвать скорую. Объяснили это тем, что во время звонка медикам из Сертолово будущей маме предложили ехать в роддом в Выборг, но она предпочла Петербург.

Таксист пересёк КАД и припарковался на Выборгском шоссе. Уже ждали карету скорой. Роженица томилась на заднем сиденье, подруга суетилась возле машины.

«Увидел, что головка показалась, мне уже оставалось только руки подставить, принять его и положить маме на живот», — передала рассказ водителя Наталья.

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Родившегося мальчика передали вместе с мамой приехавшей скорой.

Самому водителю за 40 лет, у него трое детей, но он признался коллегам, что сложившаяся ситуация стала для него шоком.