Теперь в Чикаго: стрельба у детской площадки унесла жизни троих, семеро ранены

В Чикаго неизвестный открыл огонь по прохожим из проезжавшего мимо детской площадки в парке Дуглас черного Chevrolet Camaro.

Видео: chicago.suntimes.com

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Как минимум трое погибли, пострадали не менее семи. Один из раненных находится в критическом состоянии, сообщает 4 августа CBS.

Это третье подобное за два дня происшествие. Ранее в Эль-Пасо, штат Техас, мужчина расстрелял посетителей универмага, а в Дейтоне, штат Огайо, нападавший открыл огонь по людям в центре города. Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу.