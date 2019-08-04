Гидрометцентр грозит новыми пожарами в Сибири, несмотря на сотни тонн сбрасываемой с неба воды

Сложной назвал обстановку в Сибири, где бушуют лесные пожары, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам в горных районах на севере Иркутской области уже идут дожди и огонь утихает, но на подходе новые температурные рекорды.

«В Красноярском крае, в Иркутской области прогнозируем температуру выше нормы, примерно на четыре градуса»,— цитирует синоптика 4 августа «Коммерсантъ».

Пожароопасная ситуация, по его словам, сохранится в Сибири в ближайшие дни.

В то же время Миноброны отчиталось о сброшенных с помощью авиации 1260 тоннах воды в районах крупных возгораний в Красноярском крае и Иркутской области.

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«С утра 4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 20 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы 840 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 27 вылетов и 84 сброса воды общим объемом 420 тонн», – сообщают военные.

По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки потушено 172 тысячи гектаров горящего леса