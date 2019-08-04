Жена Башара Асада рассказала о победе над раком

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма в эфире государственного телеканала рассказала о том, как в течение года победила обнаруженное у него онкологическое заболевание.

О болезни первой леди стало известно в августе 2018 года, в январе она перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. Асма Асад выразила благодарность мужу и сыну, которые поддерживали ее в этот сложный для нее период жизни.

«Со всей этой болью и усталостью покончено... К счастью, я целиком поборола рак», — сказала она в интервью SANA.

С этим событием ее уже поздравили сотрудники сирийской президентской канцелярии.

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«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», – написала пресс-служба в Telegram 4 августа.