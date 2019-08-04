СК сообщил о задержании блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

За призывы к расправе над детьми силовиков задержан житель Подмосковья Владислав Синица. Как считает Следственный комитет, именно он под псевдонимом Макс Стеклов «разжигал» в Сети.

В отношении 30-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).

Призывы появились в Интернете 31 июля.

К Синице пришли с обысками, изъяты компьютер и мобильные телефоны. СК намерен добиваться ареста жителя Подмосковья.

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Ранее блогер под ником «Макс Стеклов» разместил в твиттере призыв к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации в соцсетях их родителей. В ответ на осуждающие это сообщения реплики интернет-пользователей Стеклов написал, что «все желающие заступиться за честь Росгвардии» могут найти его «там же, где был и в прошлую субботу 27.07».