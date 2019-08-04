Путин выразил соболезнования Трампу в связи с бойнями в Техасе и Огайо

Российский президент выразил соболезнование своему американскому коллеге в связи с двумя ЧП за минувшие сутки: десятки человек погибли и ранены при стрельбе в штатах Техас и Огайо.

«Владимир Путин направил Президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», – сообщили 4 августа в Кремле.

Стрельбу в магазине Walmart в торговом центре Cielo Vista в Эль-Пасо (Техас) открыл утром 3 августа 21-летний белый мужчина. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позднее, в ночь на 4 число в центре американского Дейтона произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере девять человек погибли и 26 пострадали. Стрелок был ликвидирован.

Реклама



Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что обеспокоено совершенными в США на почве ненависти преступлениями.

«Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты как преступления на почве ненависти», – написала в Твиттере глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир (цитата по ТАСС).