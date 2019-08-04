Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +16
$ 64.64р
71.71р
20:19 04.08.2019
Расширенный поиск

Общество
04.08.2019 18:03
Печать

Где Сечин и Кумарин должны были подписаться под ПТК. Не довелось

«Роснефть» забрала бизнес-корону, которую когда-то носил босс всех боссов. «Фонтанка» представляет приквел. Тогда в Ленинграде быть барменом считалось престижнее, чем учить португальский язык.

Где Сечин и Кумарин должны были подписаться под ПТК. Не довелось

скриншот с канала / Петербургская Топливная Компания

Сразу после ареста Владимира Барсукова-Кумарина рынок был уверен, что вот-вот государство заберет сто сорок заправок и активы «Петербургской топливной компании». Прошло 12 лет, а это случилось только сегодня – крупнейшая независимая сеть АЗС перешла под контроль «Роснефти». Мы вспомнили, откуда эта «ПТК» взялась. Поверьте, не то, что очевидцев осталось мало, но и у них за 30 лет из памяти многое стерлось. Но, все же, смыслы времени и масштаб личностей не скроешь.

Безусловно, официальное закрытие сделки по «ПТК» должно было бы состояться на известной одноименной бензоколонке возле Петропавловской крепости. Перекрытие Кронверкской набережной, белоснежные шатры, черные служебные авто гостей, церемониал, аккредитованная пресса. Игорь Иванович Сечин скрепляет своей подписью немного корявую Кумарина. Оттого, что просто у продавца нет правой руки, а журналисты корректно не смеют давать в заголовках – «… левой рукой…». И, конечно, праздничный полуденный выстрел с Государева бастиона. Стреляет Сечин, Кумарин настрелялся уже, но его обзывают авторитетным бизнесменом только в анонимных телеграм-каналах. Сумма сделки не раскрывается, кругом цивилизованный капитализм.

Все верно, рано или поздно феодалы оставляли крепости другим династиям, из рук в руки передаются и компании. Бывает и реконкиста. Как вы понимаете, это лишь зарисовка в жанре антиутопии. Кому-то она может показаться даже позитивной.

А в 1989 году Владимир Кумарин уже десять лет как отчисленный из института точной механики и оптики студент. Он бармен, почти король поп-музыки. Игорь Сечин вернулся из Африки, где служил после окончания португальского отделения филфака. Под знамена первого встают спортивные чемпионы, его слава набухает. На второго рождающаяся эпоха смотрит с сожалением. На город надвигается власть «тамбовских», а работа в исполкоме Ленсовета, куда пришел Сечин, воспринимается как калоши на светском балу. И вокруг удобнейшее время дефицита всего – от власти до колготок.

Реклама

Будущие депутаты Госдумы Глущенко и ЗакСа Ленобласти Рыбкин собирают дань в том числе и с фарцовщиков в главном месте экскурсионного обслуживания иностранных туристов, как раз на Петропавловке. Их тонированные вусмерть «девятки» заправляются в основном на заправке, что до сих пор там стоит, как скала, под вывеской «ПТК». Это для обычных шоферов бензина нет. Для кооператоров он в три цены, а братве – даром. Потому что спички на бензоколонке – не игрушки, а бензобаки пожарных пусты. Заодно друзья Кумарина – крыша от других спортсменов. И только он задумался: «Если все бензоколонки собрать вместе, то никто, даже нефтяная скважина, никуда не денутся». Однако мифы и бренды скоро не родятся.

Летом 1989 года Кумарин заходит в тюрьму, а выходит в середине 1992 года. Его авторские концептуальные идеи только укрепляются. Он понимает, что силовому предпринимательству нужны связи наверху. Кумарин не выглядит как типичный бандит в кожанке – умное лицо, обходительные манеры, тихий голос, строгий пиджак. Чиновники и красные директора готовы на дискуссию. Тем более, что ему всегда помогут опытные в хозяйственных отношениях Геннадий Петров, кто выкрутился даже из пут самого громкого испанского дела о русской мафии, и Илья Трабер, за последний год сконцентрировавший в Ленобласти очень взрослые активы. Кстати, до сих пор ветераны движения шутят, мол, «ПТК» расшифровывается – «Петров, Трабер, Кумарин».  

Но 1 июня 1994 года Кумарин получает более десятка пуль из Калашникова на улице Турку и из комы возвращается в больнице Австрии. Игорь Сечин же работает в аппарате председателя комитета по внешним связям Смольного Владимира Путина. Кумарин вынужден совмещать сложные задачи – выжить, рассчитаться с враждебным кланом и при этом не забывать о коммерческой стратегии.

Тем временем, в сентябре 1994-го, по инициативе мэра Собчака официально рождается «Петербургская топливная компания», где 40 процентов принадлежит правительству Петербурга, а председателем Совета директоров – более чем влиятельный партийный деятель Дмитрий Филиппов. Вспомним еще, что представителем Смольного стал Юрий Шутов, к тому моменту оправданный в первый раз после обвинений в бандитизме. К началу 1995-го «ПТК» монополист, а все государственное, вплоть до ФСБ, заправляется здесь. 

К концу 1995 года в городе на Неве знали: мы говорим «ПТК» – подразумеваем Кумарин.

В июле 1996 года Собчак проигрывает выборы, Владимир Путин уезжает замом в Администрацию президента, Игорь Сечин – за ним. На дворе ревет время Ельцина – к концу 1998 года взрывают председателя Совета директоров «ПТК» Филиппова, в начале 1999-го вновь арестовывают за серию убийств Шутова, в середине лета того же 1999-го возле Академии художеств из гранатомета уничтожают нефтяного конкурента Павла Капыша, а за пару месяцев до этого взорвали джип легендарного советского контрабандиста Михаила Дахьи. Он тоже пожалел, что нырнул в нефтетрейд.

Стреляют и по Сергею Васильеву – хозяину «Петербургского нефтеналивного терминала». Говорят, он – когда-то первый кулак на Невском, тогда вынужден был искать лояльности от урожденных Тамбовской губернии. Сейчас те места уместно сравнить с ролью Сицилии в Нью-Йорке. Так, с 1998-го на посту вице-президента «ПТК» открыто царит Кумарин. «ПТК» теперь абсолютно «Петербургская тамбовская компания». В 2002 году Кумарин уступает руководство бывшему вице-губернатору города Юрию Антонову. Ведь в Кремле уже Путин. Да, ему не все пока подвластно. Игорь Сечин только примеряется к «Юкосу». Но опытные понимают, что на смену уставшему Ельцину пришел профессиональный дзюдоист.

Реклама


В этом контексте важна аудиозапись, обнародованная на одном из судебных заседаний по покушению на того же Сергея Васильева, где подсудимым был уже Кумарин. То было лет восемь назад. «… Когда мы с тобой разошлись в конце 90-х, ты мне остался должен три миллиона долларов, сейчас это двадцать … а президент стрелять запретил. Что будем делать? …» – звучит голос Кумарина в сторону Васильева.

Подчеркнем, что к году так 2005-му Кумарин начал публично открещиваться от «ПТК», называя себя наглядно – пенсионером.

Путин же потихоньку становился лидером и, разобравшись с главными непокорными боярами, готов повнимательней смотреть на родной город. А тут у нас дружные коллективы рейдеров хватают, что не приколочено. Атмосфера, как в «Новых приключениях неуловимых» – «Хочешь, Польшу подарю?!». На Невском проспекте уже не остается приличных активов, куда бы ни наступили «тамбовские». Если вокруг пышет мелодия демонстративного потребления, то Кумарин, будто вампир, питается демонстративной властью. Вплоть до захвата кафе «Петербургский уголок» на углу Пушкинской. У подруги Валентины Матвиенко, между прочим.

Он настолько еще фигура, что с ним аккуратно ведут практически политические разговоры. Так, в своей же галерее бутиков Grand Palace в 2006 году он беседует с хозяином «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Тот ему –  мол, я в космосе согласовал, отдай мне «ПТК» с небольшим дисконтом, а то уронишь. Отказ. Даже более (разумеется, это не дословная цитата, а смысл разговора, о котором автору этого текста рассказывал сам Кумарин).

В мае 2006 года на Петроградской стороне театрально расстреливают «Роллс Ройс» Сергея Васильева. Еще немного, и терпение императора лопнуло – в августе 2007 года из Москвы прилетел борт с зубрами. Повальные обыски в ресторане «Золотая страна» на Владимирском, где еще пару лет назад буквально с барабанным боем депутаты и звезды всех мастей праздновали 50-летие Кумарина.  

Потом, как сказано выше, предсказуемо все засудачили, что «ПТК» быстро отнимут. Потом забыли тему. Кумарин до сих пор в камере. Обвешенный столькими приговорами, что сам уже путается. Осталось лишь эхо. Но оно еще слышно.

«Роснефть» же только сейчас рыночно взяла «ПТК». С ее огромными на сегодня долгами и российскими перспективами.

Значит, это история о том, что в той воле на вечное заточение гангстера №1 не было ничего бизнесового. Только личное – в империи может править только император.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.
Setl Group
02.08.2019 11:21

Setl Group выплатил 7-й купон по облигациям серии 001P-01

1 августа 2019г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 7-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.08.2019 18:00

На «Царскосельских холмах» прибавление

Первого августа 2019 года началась передача ключей дольщикам жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Объект построен и введён в эксплуатацию застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» с опережением графика.
ГК «Полис Групп»
01.08.2019 15:16

Старт продаж новой секции ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп» открыла продажи в новой секции 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском».
фото предоставлено компанией ЦДС
01.08.2019 12:20

Более 100 региональных партнеров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела III Ассамблею региональных партнеров, в рамках которой более 100 представителей агентств недвижимости из 45 городов России познакомились с новыми объектами застройщика.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
01.08.2019 11:58

ГК «Ленстройтрест» – участник конкурса «Лидер строительного качества»

Группа компаний «Ленстройтрест» поборется за звание лидера строительного качества в номинации «Лучшие объекты социального назначения». На профильный конкурс выдвинут детский сад в виде сказочного замка, который расположен на территории финского городка «Юттери» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
ПСК
01.08.2019 11:39

ПСК обследует окружающую застройку вокруг будущего ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» проводит обследование состояния конструкций зданий в радиусе 30 метров от места будущего строительства ЖК «Новый Невский» на Тележной ул., 32.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
01.08.2019 10:46

В Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года

В преддверии профессионального праздника – Дня строителя – в Группе «Эталон» поздравили 7000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейным» клиентом стала Надежда, которая приобрела квартиру в «Доме на Блюхера», строящемся в 12 минутах ходьбы от станции метро «Лесная».
pixabay.com
31.07.2019 17:54

В ПСК рассказали, кому будут выгодны ипотечные каникулы

Россияне получили право на ипотечные каникулы - соответствующий закон вступил в силу сегодня, 31 июля. Эксперты ГК «ПСК» считают, что инициатива положительно скажется на динамике ипотечных сделок, а также строительной и банковской отраслях, в целом.