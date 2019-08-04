Предрассветный слив. В Рыбацком Неву захватили масляные пятна

Масляные пятна растянулись на несколько метров по Неве в Рыбацком. Экологически неприятное явление горожане наблюдали около четырёх утра 4 августа.

«Это всё специально выброшено в такое время, когда меньше свидетелей», — убеждены очевидцы.

В комитете по природопользованию Смольного журналисту «Фонтанки» сообщили, что на место разлива выезжали сотрудники подведомственного «Пиларна», акваторию обработали активной пеной.

Неподалёку от точки загрязнения в Неву впадает Славянка. Через расположенный в Усть-Славянке спуск в реку на протяжении нескольких лет попадали загрязняющие вещества. От реки периодически шёл химический запах, из воды доставали мёртвую рыбу. Однако в марте Росприроднадзор через суд добился для реки Славянки защиты от общественного выпуска Водоканала.