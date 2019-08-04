«Администрация президента, передайте трубку». Александр Паль рассказал, как выбрался из полиции во время марша оппозиции в Москве

Задержанный во время несогласованной акции за честные выборы актёр Александр Паль рассказал подробности своего освобождения из полицейского участка в Москве.

Как пишет «Дождь» 4 августа, Палю на мобильный телефон позвонили с незнакомого номера и попросили передать трубку сотруднику полиции.

«Я подхожу к сотруднику, который был в пяти метрах, и говорю в трубку: «А кто это говорит?»-«Администрация президента, передайте, пожалуйста, трубку». И я на автомате передаю ему трубку. Дальше у них произошел какой-то разговор, сотрудник полиции сказал: «Я не отвечаю, звоните начальству». Положил трубку, я спросил, что они хотели. «Сейчас узнаем». Через десять минут зашел майор полиции и сказал: «Паль? Пройдемте со мной». Вывел меня на лестницу, довел до решетки и сказал: «Не имеем права задерживать». Я сказал: «А почему вы меня отпускаете?» Он сказал: «Я не знаю, мне позвонил кто-то сверху и сказали вас отпустить», — рассказал актёр.

По данным ОВД-инфо на акции за честные выборы в Москве, которая прошла 4 августа, задержали 1001 человека.