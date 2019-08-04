Водители, охранники, продавцы отправятся на улицу: в Госдуме анонсировали увольнение 15 млн россиян

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что увольнение ждет 15 млн россиян. Цифровизация уничтожит их рабочие места.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — рассказал Шеин 4 августа Ura.ru.

По его словам, в мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны.

«Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты и продукты можно купить по QR-коду», – говорит политик.

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