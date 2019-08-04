На трассе Москва-Петербург растянулась 20-километровая пробка. В Новгородской области - ДТП с семью пострадавшими

Массовая авария произошла на трассе М-10 «Россия» в Новгородской области 4 августа. О ДТП рядом с Трегубово рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Три машины в кювете, фура на обочине, одна машина на проезжей части. Служб ещё нет, пострадавшим оказывают первую помощь очевидцы», — написали пользователи.

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По информации пресс-службы МЧС Новгородской области, на трассе столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, травмы получили пять взрослых и двое детей.

В сторону Петербурга растянулся затор в 20 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».