Тысяча и один задержанный. «ОВД-Инфо» обновил статистику по акции в Москве

1001 человек был задержан на акции протеста оппозиции в Москве.

Такие данные днем 4 августа публикует «ОВД-Инфо». Ранее участники проекта насчитали 828 оказавшихся в автозаках. Более полсотни задержанных, по информации столичного детского уполномоченного - несовершеннолетние.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа во время акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Фигурантом дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) стал гражданин по фамилии Устинов. Вероятно, ему предъявят вывих плеча у сотрудника Росгвардии. Силовик оказался в числе пяти пострадавших, кого пришлось госпитализировать вчера. По утверждению правоохранительных органов, боец получил самые серьезные травмы на акции.

Московская полиция вчера официально выдала информацию о 600 задержанных.