Умер певец Вилли Токарев. Ему было 84

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Музыканту было 84 года.

О его смерти «Эху Москвы» 4 августа рассказал народный артист России, ведущий «Эха» Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года. Советский и российский артист эстрады, звезда русской эмиграции, он автор популярных песен «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна», за исполнение которых удостаивался премии «Шансон года» в номинации «Лучший певец».

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Работал в Ленинграде и Мурманске, в 1974 году эмигрировал в США. В 2015-м вернулся в Россию. В мае 2019 года СМИ писали об ухудшении здоровья шансонье – он попал в реанимацию.