«Бьёт — значит статья!» Петербуржцы вышли на митинг в поддержку сестёр Хачатурян

Справка:

Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа 2018 года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что якобы не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.

Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, потом их отпустили, запретив совершать определенные действия (например, пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом). Позже у убитого Михаила Хачатуряна посмертно нашли расстройство личности.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором.