Российская Премьер-лига сделала заявление в связи с дракой на стадионе в Петербурге

Российская Премьер-лига вслед за «Зенитом» опубликовала заявление о столкновении фанатов с бойцами ОМОН на «Газпром Арене».

«По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование, – говорится в тексте обращения, опубликованном 4 августа на сайте Премьер-лиги. – Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений».

Напомним, драка началась в перерыве футбольного матча 4-го тура «Зенит» – «Краснодар» поздно вечером 3 августа. Поводом, как говорят, стал спор из-за места курения. В ходе потасовки в глаз одному росгвардейцу метнули камень, ОМОН в ответ применил дубинки.