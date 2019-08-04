Экипаж задержан, нефть на распределении: Иран захватил второй танкер в Персидском заливе

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер по подозрению в контрабанде нефти в одну из арабских стран.

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя КСИР, 4 августа силы корпуса захватили судно в районе острова Фарси. Танкер был доставлен в порт Бушер, а его груз передан Национальной компании по распределению нефти.

Как писала «Фонтанка», 19 июля Иран задержал в Ормузском проливе первое судно – танкер «Стена Имперо» под британским флагом. Власти страны назвали это ответом на захват 4 июля на Гибралтаре иранского нефтяного танкера Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей иранской нефти в Сирию.

Конфликт США и Ирана обострился после выхода американцев из всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы в мае 2018 года. После этого исламская республика отказалась выполнять взятые на себя обязательства. Вашингтон, в свою очередь, ввел очередные санкции против Тегерана и усилил военное присутствие в регионе.