В драке с фанатами «Зенита» пострадал боец ОМОНа. Ему в глаз метнули камень

Сотрудник ОМОНа получил травмы во время стычки с фанатами у «Газпром Арены» в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти 4 августа.

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — отметили в ведомстве.

Пострадавший обратился в травмпункт. Угрозы его жизни нет. По информации «Фонтанки», болельщики кинули в бойца камнем и попали ему в глаз.

Конфликт начался из-за недостаточного места для курения. Фанаты расширяли себе территорию и двигали ограждения. Взлетевшие металлические конструкции попали на видео. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

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После матча 17 болельщиков получили административные протоколы. В полиции заявили, что серьёзных нарушений правопорядка не зафиксировали. В «Зените» пообещали разобраться в причинах конфликта, назвав его «кратковременной стычкой».