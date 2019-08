Вторая за сутки бойня в США унесла жизни еще 10 человек: нападение сняли на видео

Стрелок убил девять человек, погиб сам и ранил еще 16 в ночь на воскресенье у бара Ned Peppers в городе Дейтон, штат Огайо.

Как сообщает 4 августа BBC со ссылкой на данные полиции, стрельба началась в 1:22 ночи по местному времени. В результате погибли 10 человек, включая самого стрелявшего. По меньшей мере, 16 человек доставлены в больницы с ранениями.

#UPDATE: Better picture of the scene here in Dayton. Investigators and police still here. @dayton247now pic.twitter.com/wS3oWLHWvF