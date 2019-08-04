Вторая за сутки бойня в США унесла жизни еще 10 человек: нападение сняли на видео

Стрелок убил девять человек, погиб сам и ранил еще 16 в ночь на воскресенье у бара Ned Peppers в городе Дейтон, штат Огайо.

Как сообщает 4 августа BBC со ссылкой на данные полиции, стрельба началась в 1:22 ночи по местному времени. В результате погибли 10 человек, включая самого стрелявшего. По меньшей мере, 16 человек доставлены в больницы с ранениями.

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У нападавшего мог быть сообщник – по подозрению в причастности к трагедии задержан 21-летний Патрик Крусиус.

Всего за сутки в США в двух бойнях – в Огайо и Техасе – были убиты 30 человек и более 40 ранены. Как пишет 4 августа Reuters, вчерашняя бойня в Эль-Пасо стала восьмым по количеству погибших случаем массовой стрельбы в истории США.