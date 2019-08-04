«Выбирайте любой маршрут». Полиция заинтересовалась вертолётами у ресторана на берегу Финского залива

Два вертолёта стали предметом интереса полицейских в Курортном районе Петербурга. Машины красуются в панорамных окнах загородного ресторана не первый месяц, но в самом заведении предпочли их не заметить.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, накануне вечером сотрудники полиции при патрулировании в посёлке Серово заметили два вертолёта. Машины стояли на берегу Финского залива у ресторана «Ель» на Приморском шоссе. Пилоты на месте отсутствовали. Полицейские зафиксировали бортовые номера.

Вертолёты у ресторана появляются не впервые. Об этом свидетельствуют фотографии гостей заведения из социальных сетей.

«Выбирайте любой маршрут, ведь в наш ресторан можно легко добраться по земле, воде и даже воздуху», — говорится в группе «Ели» во «ВКонтакте».

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В самом заведении по телефону отметили, что припаркованный рядом транспорт к нему не имеет отношения, услуги по воздушным перевозкам общепит не предоставляет.