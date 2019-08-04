Площадь лесных пожаров в России сократилась на 172 тыс. га за сутки

Примерно на 172 тыс. га уменьшилась за сутки площадь лесных пожаров в России. Если вчера огнем было охвачено 3,107 млн га, то 4 августа — 2,935 млн га.

Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на Авиалесоохрану. Ведомство отчиталось о ликвидации 31 лесного пожара на площади 217 га. Из 2,935 млн га, где горит лес, активно тушат площадь размером 131 947 га. Там зафиксировали 174 лесных пожаров, из которых 74 в Красноярском крае, 63 в Иркутской области и еще 15 в Якутии.

Работы по тушению огня прекращены на 2,803 га по решению региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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РИА Новости сообщает, что самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа задействованы для ведения воздушной разведки в районах крупных лесных пожаров. Они работают в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Вчера премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Европейская страна готова предоставить два самолета Canadair.