В Петербурге арестовали преследователя эвакуатора. Водитель захватил полицейскую машину, чтобы догнать свою

Суд в Петербурге арестовал водителя «Рено Логан», который угнал полицейскую «Приору». Об этом сообщает Следственный комитет Северной столицы 4 августа.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

2 августа на улице Красного Текстильщика эвакуировали «Рено Логан». 35-летний хозяин транспорта пустился в погоню за эвакуатором на полицейской «Приоре». Чтобы занять водительское кресло в служебной машине, угонщику пришлось оттолкнуть инспектора ДПС.

Действия автолюбителя попали не только под ожидаемую 166 статью УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), но и под часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).