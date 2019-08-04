Климкин: Половина украинцев уедет из страны, Европе нужны их мозги

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал проблему эмиграции жителей страны. По его словам, миллионы украинцев находятся за рубежом — их переманивают европейские страны.

«Считаю, что за несколько лет примерно будет так, половина украинцев будет здесь, а половина – там», — цитирует выступление Климкина 4 августа «Обозреватель».

По его словам, Украине очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов.

«Потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов», – заявил глава МИД.

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Ранее президент России Владимир Путин своим указом распространил упрощение выдачи паспортов на всю Донецкую и Луганскую области Украины. В ответ Павел Климкин заявил, что решение Москвы – это «продолжение агрессии и вмешательства во внутренние дела» страны, и обратился в Совет Безопасности ООН. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские власти «зря тратят время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ».