Боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе

С погибшим после боя в США боксером Максимом Дадашевым простились в Петербурге. Траурная церемония состоялась в морге Николаевской больницы Петергофа утром 4 августа.

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/6AP3jLHLDb — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.

Как сообщает RT, присутствовало около 200 человек: близкие, знакомые и поклонники Дадашева. После его похоронили по мусульманским обычаям здесь же, в Петергофе.

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28-летний россиянин умер 23 июля от отека мозга, который развился у его после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Ранее стало известно, что Федерация бокса планирует учредить турнир в память о Дадашеве.