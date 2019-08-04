Масштабный сбой в Instagram задел пользователей со всего мира

Пользователи Instagram со всего мира жалуются на сбои в работе сервиса. Они с трудом могут загружать публикации, обновлять ленту или просматривать истории.

По данным сервиса DownDetector за 4 августа, проблемы начались с 5:17 по Москве. 47% пользователей пожаловались на работу ленты новостей, 26% не смогли загрузить пост, еще 25% сообщили о проблемах со входом в свой аккаунт. Жалобы приходят не только из России, но и из США, Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Японии и других государств.

В начале июля аналогичный масштабный сбой заставил «прилечь» не только Instagram, но и WhatsApp и Facebook. Пользователи также не могли обновить ленту и прочитать сообщения