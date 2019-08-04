Чиновники заявили о 5 госпитализированных после акции в Москве. Самые серьезные травмы - у росгвардейца

Пять человек госпитализированы после акции протеста оппозиции в Москве. Среди них – раненный сотрудник Росгвардии.

Об этом 4 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«Из общего числа 5 человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в больнице остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время»,— заявили чиновники.

Всего к помощи врачей пришлось прибегать 12 людям. По утверждению департамента, самая серьезная травма у бойца Росгвардии — вывих плеча, у остальных легкие повреждения.

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Ранее Telegram-канал Baza заявлял, что врачам скорой помощи якобы запретили использовать внутреннюю систему для выбора больницы под госпитализацию для тех, кто находился в отделениях полиции. «Проще говоря – московским медикам запрещено использовать специальную систему, данные из которой попадают в общегородскую статистику. Именно благодаря этим данным можно узнать, сколько людей получили травмы именно на митинге, а не просто так, скажем, оступившись на улице»,— утверждалось в сообщении.

Напомним, среди оказавшихся в автозаке было более 50 несовершеннолетних. В данный момент почти все отпущены.