«Учкудук» на Васильевском встретил представителей разных диаспор. Разговаривали они со стрельбой

Ночной конфликт на Васильевском острове закончился стрельбой. Гости Северной столицы не нашли общего языка.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, накануне около трёх часов ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе у кафе «Учкудук». Приехавший на 9-ю линию наряд конфликтующих сторон не застал, но очевидцы поделись свидетельствами о драке со стрельбой. В бой вступили представители Кавказа и азиатских стран.

Позже в Александровскую больницу доставили 34-летнего жителя Ингушетии с пулевыми ранениями от травматического оружия. Состояние пострадавшего медики оценили как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области.