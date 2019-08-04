22 минуты веселья: французский изобретатель на летающей доске преодолел Ла-Манш

Французский изобретатель Франки Запата на созданной им летающей доске Flyboard со второго раза смог преодолеть пролив Ла-Манш и приземлиться в Великобритании.

«Вторая попытка была удачной. 22 минуты веселья для пересечения пролива», – написал он 4 августа в Instagram.

Стартовал француз с пляжа в коммуне Сангатт, преодолел 35 км и приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй. Скорость во время полета достигала 160-170 км в час.

Созданная инженером Flyboard Air держится в воздухе благодаря пяти реактивным двигателям, которые позволяют разгоняться до 195 км в час вместе с пилотом, а без него, с дистанционным управлением — до 400 км в час. Широкую известность Запата обрел после выступления на военном параде на Елисейских полях по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2019 года, пролетев над высокими гостями и тысячами зрителей.