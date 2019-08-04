Омбудсмен сообщил о 50 задержанных на акции в Москве подростках

Более 50 подростков задержаны во время акции протеста оппозиции в Москве 3 августа. Об этом сообщил детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович. Ранее он заявлял о семи не достигших 18-летия, оказавшихся в автозаках.

«Пока называются разные цифры, мы их проверяем. Но задержано было точно больше 50 несовершеннолетних»,— приводит слова Бунимовича утром 4 августа «Коммерсантъ».

Уполномоченный обладает сведениями, что «абсолютное большинство отпущено». Сложности возникли лишь с теми, у кого законный представитель находился вне Москвы. В этом случае ситуация решается «отдельно».

Ранее Бунимович говорил о семи задержанных подростках, один из которых оказался иногородним.

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Тем временем Росгвардия сообщила, что в ходе акции в руки силовиков попал находящийся в федеральном розыске за призывы к экстремизму. Он доставлен в полицию.

Напомним, днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 828 человека. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие ее участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.