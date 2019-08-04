«Я говорю так не потому, что мне заплатили»: вице-премьер Италии назвал Путина великим

Лидер правой партии «Лига Севера», вице-премьер Италии Маттео Сальвини публично назвал главу России Владимира Путина великим президентом. Месяц назад Buzzfeed написали о его попытке тайно получить от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент.

«Я буду работать, чтобы снова иметь хорошие отношения с Россией. Путин – великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», – цитирует политика 4 августа ANSA.

В своем выступлении политик также лестно отозвался о президенте США Дональде Трампе, президенте Бразилии Жаире Болсонару и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Напомним, что Сальвини часто связывают с Кремлем за его пророссийскую позицию, например, он неоднократно выступал за снятие санкций. СМИ также сообщали, что его люди просили деньги у России на политическую кампанию. Сам Сальвини все обвинения отрицал. Партия Маттео Сальвини стала триумфатором выборов в Европарламент, набрав 34,26% и обогнав Демократическую партию Николы Дзингаретти более чем на 10%.