После драки с ОМОНом у «Газпром Арены» 17 фанатов поехали в полицию

Семнадцать болельщиков получили административные протоколы после матча «Зенит» — «Краснодар» в Петербурге. Фанатов привлекли к ответственности за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 4 августа.

«Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было», — отметили в ведомстве.

Драка с участием ОМОНа на внешнем стилобате «Газпром Арены» попала на видео. На кадрах толпа фанатов противостоит бойцам, которые не стесняются применять дубинки. В «Зените» пообещали разобраться в причинах конфликта, назвав его «кратковременной стычкой».