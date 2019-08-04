В Дагестане нашли бомбы из труб, начиненных селитрой и арматурой

9 самодельных бомб нашли в Дагестане, начиненных взрывчатыми веществами и кусками арматуры.

Как сообщает 4 августа РБК со ссылкой на РИА Новости, опасную находку сделали на заброшенном складе в селе Гимры. Наведавшись туда, оперативники регионального УФСБ и полиции увидели тронутые коррозией металлические трубы. Внутри якобы была смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также куски арматуры. Общую мощность заряда силовики оценили в 90 кг в тротиловом эквиваленте.

Спецслужбы заявили, что бомбы уничтожили на месте. Кто их изготовил, неизвестно.

Напомним, на минувшей неделе ФСБ отчиталась о поимке 20-летнего террориста во Владимире и диверсантов в Татарстане.