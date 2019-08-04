Собянин о протестах в Москве: это всё ради чьих-то политических, узкокорыстных целей

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением после масштабной несанкционированной акции протеста в центре столицы. Он считает, что её организаторы пытались втянуть участников митинга в беспорядки.

«Это всё не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей… Не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий. Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают», — цитирует 4 августа Собянина «Говорит Москва».

Как писала «Фонтанка», в акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве 3 августа, по официальным данным, приняли участие 1500 человек (по оценкам СМИ, до 3000 человек). За различные правонарушения, по данным МВД, задержано около 600 человек, то есть, почти каждый второй. Портал «ОВД-Инфо» сообщал о 828 задержанных.