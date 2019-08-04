Туристов оставили без сувениров и мороженого. Смольный снёс три незаконных кафе, две автолавки и 11 тележек

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел 3 августа рейды против незаконной торговли в Центральном, Петроградском и Приморском районах.

В центре города у нелегальных предпринимателей изъяли две автолавки и 341 единицу сувенирной продукции.

В Петроградском районе демонтировали три летних кафе. Столиков и стульев лишились «Ателье», «Бьюти бар китчен», «Крик» на Лахтинской и Колпинской улицах.

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В Приморском парке Победы у незаконных торговцев изъяли 11 тележек с мороженым и сладким миндалем, два зонта и два генератора.