«Зенит» обещает разобраться в причинах драки фанатов с ОМОНом на вчерашней игре

Петербургский футбольный клуб сделал официальное заявление после стычки болельщиков с силовиками на «Газпром Арене».

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», – говорится в тексте, размещенном на официальном сайте сине-бело-голубых ночью 4 августа.

Столкновение группы фанатов с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар» в клубе назвали кратковременным, группу дерущихся – немногочисленной.

«Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – подытожили в «Зените».

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Напомним, о драке на внешнем стилобате стадиона «Фонтанке» сообщили читатели, прямо во время игры приславшие видео. На кадрах видно, что бойцам пришлось применить дубинки. Это уже второй конфликт на «Газпром Арене» за последнее время. На предыдущей игре «Зенита» фанаты отбивали у силовиков своего задержанного товарища.