На Матроса Железняка «Шкода» напоролась на дерево и загорелась. Двое погибли

Смертельная авария произошла в Приморском районе Петербурга рано утром 4 августа. Скоростная легковушка врезалась в дерево, два человека лишились жизни.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около пяти утра у 57-го дома по улице Матроса Железняка «Шкода Рапид» вылетела на тротуар и столкнулась с деревом. После удара машина загорелась.

Водитель и 28-летняя пассажирка получили смертельные травмы. Ещё одного пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.