«Зенит» почти обыграл сам себя. Помешал Дзюба

Чудный автогол, триумф воли в исполнении Дзюбы и беспорядки с ОМОНом: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги главной встречи 4 тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Стартовый состав заставил петербургских любителей футбола призадуматься: одновременно в старте значились два левоногих защитника, Дуглас Сантос и Юрий Жирков. Оказалось, что Сергей Семак предпочел не менять схему 4-4-2 и доверил Сантосу правый фланг обороны. Дуэт центральных защитников в этом «Зените» безальтернативен: капитан Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий, отмечавший в субботу 30-летие. Остальные позиции остались без изменений: мобильный дуэт опорников Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, фланги в исполнении Алексея Сутормина и Себастьяна Дриусси, два нападающих — Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Краснодар» переживает очередную перестройку, которая более чем объяснима: на кону квалификационные матчи против «Порту», команду Сергея Галицкого ждет кровопролитная борьба за попадание в групповой этап Лиги Чемпионов и сопутствующие деньги от УЕФА. «Краснодар» в это лето пополнили сразу несколько футболистов с прицелом как раз-таки на борьбу за выход в группу ЛЧ. Новобранцы Реми Кабелла, Юнес Намли, Руслан Камболов вышли против «Зенита» в старте, Маркус Берг, многолетний коллега Златана Ибрагимовича по нападению сборной Швеции, на замену во втором тайме.

Несмотря на брошенных в бой новичков команды Мурада Мусаева, по итогам первого тайма можно было констатировать полное преимущество «Зенита»: интересный момент был у Азмуна, после фола на Дзюбе опасно бил Ракицкий, но Урош Спайич успел вынести мяч из ворот. На перерыв команды уходили после того, как Жирков, филигранно накрутив оппонента Сергея Петрова, выпускника Академии «Зенита», вложил мяч в голову Дзюбы, но Артем пробил мимо.

Второй тайм продолжился в понятном режиме давления «Зенита»: по движениям ног футболистов «Краснодара» было понятно, что они приехали в Петербург за ничьей. Удивительным образом единственный, по сути, подход к штрафной Лунева закончился голом в ворота «Зенита»: Сантос, пытаясь прервать верховую подачу, срезал мяч в собственные ворота. Отдельно отметим действия капитана команды: после, мягко скажем, досадной ошибки, Иванович приободрил и Лунева, и Сантоса. Мол, с кем не бывает. Нужно понимать: до этого у «Краснодара» не было голевых моментов от слова совсем. Петербургский клуб в прямом и переносных смыслах забил сам себе.

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Незадолго до этого вместо Сутормина на поле вышел новобранец «Зенита» Малком. Стадион встретил бразильца неожиданно дикими аплодисментами. Злые на язык соседи напомнили, что так же «Газпром Арена» отреагировала на выход Клаудио Маркизио в товарищеском матче против «Кайрата».

Невероятное впечатление произвела игра Жиркова. Несмотря на свой не самый юный по футбольным меркам возраст, защитник приятно удивил настроем и желанием. Более того, в очередной раз Юрий продемонстрировал роскошную технику, выдающуюся по меркам РПЛ. Когда Жиркова заменил Далер Кузяев, трибуны провожали воспитанника тамбовского футбола овацией.

Кузяев вернулся на поле впервые после травмы, полученной еще в марте. С выходом Далера перестроилась линия обороны: он занял место справа в обороне, а голеодор-Сантос перешел на левый край. К слову, не сказать, чтобы эта позиция была в новинку для номинального полузащитника: правого защитника Кузяев играл еще в прошлых сезонах.

С выходом Кузяева «Зенит» окончательно перешел в навал, при вводе мяча Луневым было видно, что петербургский клуб играет в 6 нападающих. Волшебным образом, количество перешло в качество. Сперва головой мимо ворот пробил юбиляр Ракицкий и с досады ударил кулаком по газону. Тем не менее команда Семака, пусть и компенсированное время, смогла сравнять счет: на 91 минуте Иванович поборолся в центре поля, мяч отскочил к Азмуну, иранец вывел один на один Дзюбу и центрфорвард филигранно поднял снаряд над вратарем Сафоновым. Голкипер «Краснодара» после финального свистка был признан лучшим игроком матча, но после гола Матвей сел на газон и застыл в расстроенных чувствах. В то же время весь «Краснодар» побежал к Еськову с требованиями задействовать систему VAR: по их мнению Иванович нарушил правила на Тонни Вилена.

Комментатор матча Константин Генич верно сформулировал в дебюте репортажа: для «Зенита» в новом сезоне это был первый серьезный матч; для «Краснодара» перед играми с «Порту» встреча с петербургским клубом была финальной проверкой сил. Можно сделать вывод, что итоговый результат больше в пользу «быков»: ничья на поле прямого конкурента в борьбе за медали, несомненно, удача. В случае «Зенита» есть смысл отметить невероятный характер команды Семака: несмотря на досадный гол, трудовой коллектив боролся до конца и все-таки заставил вскочить аншлаговую «Газпром-Арену» на ноги от радости.

Впечатление от выхода бразильского новичка остались противоречивыми: понятно, что полузащитник, который провел с «Зенитом», по сути, одну тренировку, не очень осознавал где он находится и что делать. Удивил момент, когда Малком в ответ на советы Азмуна, кого закрывать при вводе мяча Сафоновым, стал жестами объяснять иранцу, куда следует отправиться ему. Расстроило, что в тех моментах, когда бразилец мог брать ответственность на себя и бить, Малком предпочел избавиться от мяча. Хотелось бы верить, что это проявления болезни роста. Понятно, что для этого «Зенита» очень важно стремительно созреть: жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов уже 29 августа.

После матча главные герои наговорили от души. В частности Малком объяснил, почему он не ломал линии обороны соперника и отдавал передачи, вместо того, чтоб пойти в обыгрыш или пробить: «Мои одноклубники находились в лучших позициях. Я всегда стараюсь двигать игру вперед, поэтому предпочитал отдавать передачи. Мне еще предстоит получше притереться к одноклубникам, чтобы в дальнейшем действовать с максимальной эффективностью. Но вообще я не эгоист, мне никогда не жаль отдать мяч».

Дзюба отметил действия партнеров: «В «Барселону» просто так не попадают. [Малком] Очень техничный парень, ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, что он станет для нас таким Халком на минималках. Мне кажется, мы были опаснее. Кстати, обещал сказать Азмуну: это лучший гол в моей карьере. Потому что забит с первой голевой передачи Сердара. Спасибо ему, я до сих пор в шоке — Сердар кому-то отдал пас!»

Семак тоже не стеснялся: «Гол курьезный – такое иногда случается. [Что касается Малкома, то] мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму, почувствовать атмосферу стадиона. Для набора формы ему нужно и тренироваться, и играть. Это молодой игрок, не стоит думать, что он в одиночку будет решать все игры. Будем внедрять его в игру команды».

После матча выяснилось, что второй раз в новом сезоне на домашних матчах у петербургских любителей футбола возникли сложности с представителями ОМОНа: как и во время игры против «Тамбова» 14 июня, на внешнем стилобате «Газпром-Арены» случилась потасовка, по итогам которой ФК «Зенит» выступил с официальным обращением. Нам пообещали, что будет проведено расследование, и все будущие сложности предотвратят.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»