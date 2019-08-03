ОМОН усмирял дубинками фанатов на матче «Зенит» — «Краснодар»

Столкновение фанатов «Зенита» с ОМОНом произошло во втором тайме игры с «Краснодаром» на «Газпром Арене» в Петербурге вечером 3 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

На присланных в редакцию видеокадрах толпа болельщиков противостоит ОМОНу на внешнем стилобате стадиона под лозунгом «один за всех и все за одного». Бойцы не стесняются применять дубинки. Судя по видео, на месте потасовки присутствовали также сотрудники службы безопасности арены. Один из них держится за лицо, вероятно, получив травму.

Конфликт начался еще до того, как сине-бело-голубые пропустили мяч в свои ворота.

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На прошлой игре, с «Тамбовом», фанаты «Зенита» также пошли на ОМОН и попытались отбить одного из задержанных болельщиков. Но зачинщик драки всё равно оказался в 71-м отделе полиции. В отношении него составили протокол по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).