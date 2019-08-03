«Зенит» спасся на последних минутах от поражения в матче с «Краснодаром»

Вничью завершился матч 4 тура чемпионата РПЛ «Зенит» – «Краснодар» в субботу, 3 августа, на «Газпром Арене» в Петербурге. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Первый гол пропустил «Зенит». В свои ворота забил полузащитник петербуржцев Дуглас Сантос. На 92 минуте Артем Дзюба сравнял.

Таким образом, «Зенит» набрал 10 очков и продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 10 августа в Москве против «Динамо».

В сегодняшней игре дебютировал новичок команды полузащитник Малком. Он не был в основном составе, выйдя на поле на 71 минуте, чтобы заменить Алексея Сутормина.