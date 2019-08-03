Малком дебютировал за «Зенит»
Полузащитник Малком впервые вышел на поле в футболке «Зенита» в официальной игре. Дебют произошел на 71 минуте матча 4 тура чемпионата РПЛ против «Краснодара» в субботу, 3 августа, в Петербурге.
Малком заменил Алексея Сутормина. Болельщики встретили появление 22-летнего бразильца овацией. Счет в матче пока сохраняется ничейный 0:0.
Справка:
Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. Контракт с ним подписан 5 лет. В сезоне-2018/19 он сыграл за каталонский клуб 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.