Малком дебютировал за «Зенит»

Справка:

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. Контракт с ним подписан 5 лет. В сезоне-2018/19 он сыграл за каталонский клуб 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.