Стрельба в Техасе: десятки погибших и раненых

10 человек погибли, как минимум 30 получили ранения во время стрельбы в американском Техасе. Происшествие произошло в торговом центре Walmart города Эль Пасо.

При этом данные о количестве жертв разнятся. Так, телеканал KTSM выдает информацию о 18 погибших, сообщает РИА Новости.

Местная полиция объявила, что один из стрелявших задержан. Но он мог быть не один.

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??18 человек погибли при стрельбе в торговом центре Эль-Пасо, штат Техас — Полиция в поиске стрелка, сейчас прочёсывает всю территорию. К месту стрельбы прибывают дополнительные силы, по неподтвержденным данным, нападавших может быть трое.#США #USA #Texas pic.twitter.com/XZZTGfKIre — Алексей Ковалёв??? (@LehaedKingisepp) 3 августа 2019 г.

«Сейчас стрельбы там нет, но опасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции. Сейчас лучше, чтобы больше никто не заходил в торговый центр», – сказал представитель местной полиции в эфире Fox.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть жертвы и раненые как внутри торгового центра, так и снаружи.

? Varios muertos y decenas de heridos en un #tiroteo en un #Walmart de El Paso, #Texas



®? La polic?a local ha informado de que hay un detenido, aunque no duda de que hay m?s autores.



?? Las autoridades desconocen los motivos del tiroteo.#Video #walmartshooting pic.twitter.com/1B1ByiXUna — Red de Informaci?n Digital • RID Noticias ?? (@RIDNoticias) 3 августа 2019 г.

Еще на одном ролике посетители прячутся под мебелью, на заднем плане слышны выстрелы.