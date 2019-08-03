Соболь оштрафовали на 300 тысяч за повторное нарушение правил проведения митинга

На 300 тысяч рублей оштрафовал Щербинский суд Москвы незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Об этом вечером 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Оппозиционерку признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Соратницу Алексея Навального задержали сегодня днем перед началом несогласованной акции оппозиции.

По последним данным «ОВД-Инфо», за сегодняшний день в российской столице задержали 828 человек.

В Петербурге на акции в поддержку московской оппозиции был задержан один человек, и тот был отпущен из отдела полиции без протокола.