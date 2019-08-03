Троих ЛГБТ-активистов увезли в больницу. Они могли получить травмы при задержании на Дворцовой площади

После задержания гей-активистов на Дворцовой площади троих человек увезли в больницу на скорой. Об этом «Фонтанке» рассказали в ЛГБТ-группе «Выход» 3 августа.

Одиннадцать задержанных доставили в атозаках к 78 отделу полиции, по пути в одном из них распылили газовый баллончик. К участку вызвали скорую, троих увезли в больницу. По информации активистов, некоторые из пострадавших могли получить травмы во время задержания.

ЛГБТ-активисты заявили о своих правах в виде одиночных пикетов на Дворцовой площади.