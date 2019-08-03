Происшествия
На юго-западе Петербурга сгорела шаверма «Евро Кебаб». Месяц назад клиентов сети сразили сальмонеллы
Прославившаяся наличием сальмонелл шаверма снова стала источником инфоповодов в Петербурге. Теперь одному из кафе франшизы «Евро Кебаб» нанес урон огонь.
О пожаре в 18-м доме по проспекту Героев в социальных сетях рассказали очевидцы 3 августа. Около 20.00 пламя охватило помещения кафе «Евро Кебаб» на первом этаже. В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. К 20.13 огонь локализовали.
В конце июля десятки клиентов отравились шавермой в кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокорённых, 6. Причиной массового недомогания стал сальмонеллёз. Общепит закрыли по решению суда на 90 дней, однако кафе открылось раньше, сменив название на «Евро Кальян».
Справка:
Сеть шавермы «Евро Кебаб» насчитывает порядка 50 точек в Петербурге, Мурино и Девяткино. Открыть бистро можно по франшизе. Кафе на Непокорённых принадлежит предпринимателю Горбунову И. П. По данным СПАРК, ИП под такой фамилией не ведёт деятельность с декабря 2017 года.