На юго-западе Петербурга сгорела шаверма «Евро Кебаб». Месяц назад клиентов сети сразили сальмонеллы

Прославившаяся наличием сальмонелл шаверма снова стала источником инфоповодов в Петербурге. Теперь одному из кафе франшизы «Евро Кебаб» нанес урон огонь.

О пожаре в 18-м доме по проспекту Героев в социальных сетях рассказали очевидцы 3 августа. Около 20.00 пламя охватило помещения кафе «Евро Кебаб» на первом этаже. В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. К 20.13 огонь локализовали.

В конце июля десятки клиентов отравились шавермой в кафе «Евро Кебаб» на проспекте Непокорённых, 6. Причиной массового недомогания стал сальмонеллёз. Общепит закрыли по решению суда на 90 дней, однако кафе открылось раньше, сменив название на «Евро Кальян».