«Зенит» назвал состав на игру с «Краснодаром». Малком остался в запасе

Тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 4 тур чемпионата РПЛ против «Краснодара». Игра пройдет на «Газпром Арене» 3 августа.

Новичок сине-бело-голубых Малком, за которого заплатили 40 млн евро, остался в запасе.

С первых минут за «Зенит» сыграют: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Малком, Лука Джорджевич.

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Матч начнется в 21:30. Несколько станций метро продлят работу, чтобы принять болельщиков после игры.

«Зенит» после трех туров лидирует с 9 очками (3 победы). «Краснодар» идет четвертым с 6 очками (2 победы, 1 поражение).