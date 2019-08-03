В Москве в автозаки попали 7 подростков, в том числе иногородний

Семь несовершеннолетних попали в полицию в ходе акции протеста в Москве. Один из них иногородний, его ситуацию будут решать отдельно, сказал детский уполномоченный столицы Евгений Бунимович.

Ранее омбудсмен сообщил РИА Новости, что едет в одно из ОВД, куда направили четырех несовершеннолетних, задержанных на несогласованной акции на Пушкинской площади.

«Ещё нам стало известно о двоих в Гагаринском ОВД и ещё об одном задержанном в ещё одном ОВД. Итого семь. Также есть информация об ещё четверых, но нет подтверждениям, – сказал омбудсмен.

По его словам, четверо задержанных, к которым он ездил в ОВД, уже ждут, когда их заберут родители.

Реклама



Что же касается иногороднего, то юноша не общается с родителями и живет у бабушки. О его задержании проинформирован детский уполномоченный того региона.

По оценке полиции, на улицы столицы вышли 1500 протестующих, задержаны почти половина – 600.

Участники несогласованной акции вышли на улицу в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. На «Прогулку по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» москвичей призвал штаб оппозиционера Алексея Навального. Сам он отбывает административный арест в спецприемнике. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела об отмывании миллиарда рублей преступных доходов, в котором якобы замешано руководство ФБК.