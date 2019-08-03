Депортированный из Эстонии россиянин оказался футболистом

Стала известна личность гражданина России, высланного в минувший четверг, 1 августа, из Эстонии.

Как сообщает Soccernet, это был футболист таллинской «Левадии» Евгений Кабаев.

31-летний спортсмен подписал контракт с «Левадией» в июле 2019 года. Соглашение рассчитано до конца 2020 года. Ранее нападающий уже выступал в Эстонии — за «Калев» и «Лоотус». В России он играл за «Карелию», «Петротрест» и «СКА-Хабаровск».

Ранее сообщалось, что Кабаев неоднократно нарушал ПДД, поэтому власти аннулировали его документы и временно запретили въезд в Шенгенскую зону. Чашу терпения эстонской полиции переполнило очередное нарушение. 29 июля футболиста за рулем автомобиля Volkswagen разогнался до 132 км/ч на 196 километре трассы Таллин – Нарва. Максимально разрешенная скорость была превышена на 42 км/ч.

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На заседании Кабаев рассказал, что «спешил в Россию к своей семье». Суд выслал россиянина из страны и аннулировал его визу на один год.